Burgemeesters geschrokken van corona bij nertsenbedrijven in Brabant

De burgemeesters van Gemert-Bakel en Laarbeek zijn erg geschrokken dat bij twee nertsenhouderijen in hun gemeenten corona is geconstateerd. In een straal van 400 meter rondom de bedrijven is de weg afgesloten voor voetgangers en (brom)fietsers.

Michiel van Veen, burgemeester van Gemert-Bakel en Frank van der Meijden van Laarbeek zeggen erg mee te leven met de getroffen ondernemers. "De familie is, net als ik, erg geschrokken", zeggen ze in een persverklaring op de websites van hun gemeenten. Lees ook: Corona bij nertsen op twee bedrijven in Brabant "Nu is het wachten op de resultaten van het onderzoek op de lucht- en stofmonsters, dat de minister heeft ingesteld", zeggen de burgemeesters. Dat onderzoek moet aantonen wat de bron van de besmetting was. Omdat enkele medewerkers bij beide bedrijven verschijnselen van het coronavirus hadden, wordt uitgegaan van een besmetting van mens op dier. De nertsen vertoonden diverse ziekteverschijnselen, waaronder ademhalingsproblemen. Geen risico Volgens het RIVM vormen de nertsenbedrijven geen risico voor verspreiding onder mensen. Besmetting van mens op dier is mogelijk, maar de impact van deze besmetting bij nertsen op de gezondheid bij mensen is verwaarloosbaar. Minister Carola Schouten van Landbouw zegt: "Het is bekend dat corona kan overgaan van mensen op dieren, maar er zijn geen aanwijzingen dat die dieren vervolgens ook mensen kunnen besmetten."