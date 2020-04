Corona bij nertsen op twee bedrijven in Brabant

Minister Schouten heeft per direct maatregelen afgekondigd. Er is direct een meldplicht ingesteld. Als sprake is van ademhalingsproblemen en verhoogde sterfte bij nertsen moet dit gemeld worden bij de NVWA.

Maatregelen

Om eventuele verspreiding van het virus naar andere bedrijven te voorkomen, mogen zowel de dieren en de mest het besmette bedrijf niet verlaten.

Volgens het RIVM vormen de nertsenbedrijven geen risico voor verspreiding onder mensen. Besmetting van mens op dier is mogelijk, maar de impact van deze besmetting bij nertsen op de gezondheid bij mensen is verwaarloosbaar. Minister Carola Schouten van Landbouw zegt: "Het is bekend dat corona kan overgaan van mensen op dieren, maar er zijn geen aanwijzingen dat die dieren vervolgens ook mensen kunnen besmetten."

Omdat dat laatste niet helemaal uitgesloten kan worden, wordt er nu geen risico genomen.