Meer ademruimte op de ic, maar angst voor tweede coronagolf

Vier mensen zijn tot nu toe overleden in het Dordrechtse ziekenhuis. Een deel van de patiënten die coronavrij zijn, is weer thuis. Anderen herstellen stapje voor stapje op de ic zelf, zoals de 63-jarige Hetty van der Pijl. Ze is dankbaar voor wat het zorgpersoneel allemaal doet. ''Zonder die mensen gaan we het niet redden.''