Kurkdroge grond zorgt voor hoger risico natuurbranden

Een pluim en weg was 450 hectare natuur

Ook in de Deurnese Peel wist de brand te profiteren van kurkdroge grond. De vochtgehaltes van de toplaag in het veengebied zijn het laagste in jaren. En dat terwijl er begin maart nog geen vuiltje aan de lucht was en de waarden over 28 dagen ruim bovengemiddeld waren.

Maar daarna viel er nauwelijks nog een druppel regen en daalden de vochtwaarden flink. Op 20 april waren via de satellieten van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA de eerste rookpluimen te zien in de Deurnese Peel. Twee dagen later tonen de satellieten een zwartgeblakerd gebied van liefst 450 hectare.