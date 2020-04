Opnieuw brandstichting zendmast: nu Waddinxveen aan de beurt

Opnieuw is er brand gesticht in een zendmast. Deze keer stond het doelwit in Waddinxveen. Het is intussen de negentiende zendmast in enkele weken tijd met brandschade.

De brandweer had het vuur snel onder controle en vond aanwijzingen voor brandstichting. De politie is een onderzoek gestart en vraagt mensen die iets weten of hebben gezien zich te melden. 'Zorgelijk en onacceptabel' De brandweer noemt het in brand steken van de zendmasten 'zorgelijk en onacceptabel'. "De eventuele impact van de uitval van de zendmasten kan groot zijn. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daardoor voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten." Lees ook: 'Brandstichting zendmasten kost tonnen', schade voor maatschappij kan nog veel groter worden Premier Mark Rutte noemde de brandstichtingen eerder al 'levensgevaarlijk' en 'ongelofelijk stupide'. Als masten uitvallen door brand kunnen er geen 112-oproepen meer worden gedaan in het gebied. Ook kan het gebeuren dat de hulpdiensten daardoor niet meer met elkaar kunnen communiceren. De afgelopen dagen zijn twee verdachten opgepakt van eerdere brandstichtingen in zendmasten, een in Groningen en een in Dronten. 5G-netwerk Mogelijk hebben de brandstichtingen te maken met protest van sommigen tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders vrezen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. Hiervoor bestaat overigens geen enkel bewijs. Ook zou door sommigen worden gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus. 5G-tegenstanders blijven zendmasten aanvallen: 'Levensgevaarlijk'