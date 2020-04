De Belgen gaan aan de mondkapjes: op school en in ov

België telt nu bijna 45.000 coronabesmettingen en officieel 6680 doden. De vrees voor een opleving van het virus is groot. Premier Wilmes waarschuwde daarom ook al: "Wanneer blijkt dat we de verspreiding van het virus niet onder controle hebben, moeten we de maatregelen terugdraaien. En ik zal u zeggen: dan gaan we ze ook terugdraaien."