Lintjesregen: deze mensen uit jouw woonplaats kregen een lintje

Verschillende titels

Er zijn verschillende titels die kunnen worden uitgereikt. De meeste mensen die een lintje krijgen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit zijn mensen die zich op lokaal niveau hebben ingezet voor de samenleving. Doet iemand dat op regionaal of landelijk niveau, dan kan iemand tot Ridder of Officier worden benoemd.

Er zijn nog hogere onderscheidingen, die zelden worden uitgedeeld. Dit jaar is er één iemand benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Het gaat om Michael van Walt van Praag, de oprichter van UNPO. Dat is een internationale organisatie die zich inzet voor etnische minderheden.