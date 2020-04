Plannen voor reserverings-app ov: 'Wie neem je mee?'

Op dit moment is er nog geen tekort aan vervoersplaatsen in het ov. Dat komt omdat er nu alleen noodzakelijk gereisd mag worden, waardoor slechts 10 procent van de normale hoeveelheid reizigers is overgebleven. Maar dat zal niet zo blijven als de coronamaatregelen worden versoepeld.

Volgens Pedro Peters van brancheorganisatie OV-NL is er dan niet voor iedereen plek: "Het aantal reizigers in het openbaar vervoer kan bij versoepeling hooguit een kwart bedragen van de aantallen vóór de crisis. Het kabinet moet hier keuzes in maken: wie neem je nog mee?"