Social distancing: maar hoe zit het met latrelaties?

"We kunnen ons heel goed voorstellen dat mensen er moeite mee hebben om elkaar niet te zien of afstand te houden.", zegt de woordvoerder. "Dat geldt niet alleen voor mensen in een relatie, maar ook voor ouders met kinderen die niet thuiswonen of voor ouderen. Deze maatregel is voor heel veel groepen moeilijk."

