Kappers knippen illegaal door: 'Mensen willen gewoon dat hun haar goed zit'

Veel telefoontjes

Kapper Mehmed knipt nog wel, ongeveer drie mensen per week. Hij gaat naar ze toe en draagt dan een mondkapje en handschoenen.

Bang om besmet te raken of een ander te besmetten is hij niet. "Ik vraag van tevoren of de klant gezond is en of er iemand in de familie ziek is. Als dat niet zo is, ben ik niet zo bang en ga ik er naartoe." Hij kreeg ontzettend veel telefoontjes van mensen die geknipt willen worden. "Ze willen gewoon dat hun haar goed zit".