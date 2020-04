Gronings onderzoek: corona verspreidt zich via cellen in neus

"Dit is de eerste keer dat deze specifieke cellen in de neus in verband worden gebracht met het virus dat Covid-19 veroorzaakt", zeggen bioloog Martijn Nawijn en longarts Maarten van den Berge van het UMCG. "De locatie van deze cellen aan de oppervlakte van de binnenkant van de neus maakt ze in hoge mate toegankelijk voor het virus."

Het onderzoek is gepubliceerd in Nature Medicine. De hoop is dat de ontdekking van pas kan komen bij het ontwikkelen van behandelingen die de overdracht kunnen terugdringen.