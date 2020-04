Stationskrant Metro keert niet meer terug op papier

De coronacrisis heeft de krant zwaar getroffen, bevestigt een woordvoerder van uitgeverij Mediahuis Nederland na berichtgeving van De Telegraaf.

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer is enorm gedaald, waarop de NS besloot vanaf 21 maart minder treinen in te zetten. Vanaf dat moment was het voor Metro niet meer rendabel om de gedrukte editie te blijven verspreiden.