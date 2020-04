Schapenhouders moeten wolven gaan weren met stroomdraad

Het zal volgens de commissie nog heel wat moeite kosten om iedereen te overtuigen van de noodzaak van een afrastering. "De weerstand tegen de komst van de wolf is nog groot. Veel boeren en grondeigenaren vinden dat het beest afgeschoten moet worden", zegt de commissie. Afschieten mag niet, want de wolf is een beschermd dier.

Provincies hebben eerder samen een wolvenbeleid opgesteld. De Wolvencommissie vindt echter dat er landelijk beleid moet komen nu de wolf oprukt. Daarin moet onder meer worden beschreven in welke gebieden de wolf echt ongewenst is en wanneer een dier dan wel gedood zou mogen worden.