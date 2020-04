Bloedbank: 3 procent bloedmonsters bevat antistoffen corona

Mensen mogen alleen bloed geven als ze gezond zijn. De drie procent die antistoffen tegen het coronavirus in het bloed had, was dus alweer uitgeziekt op het moment van de donatie.

Groepsimmuniteit

Zaaijer verwacht dat het percentage mensen met antistoffen bij de volgende test hoger zal zijn. Dat is van belang voor de ontwikkeling van groepsimmuniteit: hoe meer mensen besmet zijn geweest met het coronavirus en antistoffen aanmaken, des te minder kans heeft het virus om zich te verspreiden.

Op dit moment is er volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nog lang geen sprake van groepsimmuniteit. Hoeveel procent van de bevolking daarvoor het virus gehad moet hebben, is nog niet bekend, maar experts van Sanquin stellen dat wanneer 60 procent van de Nederlanders immuun is, het virus geen kans meer heeft om zich verder te verspreiden.