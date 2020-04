Nieuw coronabeleid veroorzaakt lange rijen in metro Moskou

Drenthe heeft al corona-app: 'Zo kunnen we zien hoe het virus zich ontwikkelt'

In Drenthe is er al een corona-app in gebruik. De app is ruim honderdduizend keer gedownload en 81 procent van de gebruikers vult netjes elke dag in hoe het met ze gaat. Als iemand symptomen van corona ontwikkelt, neemt het ziekenhuis contact op.