Sterkste afname CO₂-uitstoot ooit door corona-pandemie

Wereldwijd veroorzaakt de coronacrisis dit jaar een terugval van zo'n 1,6 miljard ton CO₂-uitstoot, berekende de website CarbonBrief. Dat is ruim 4 procent van de totale uitstoot, en daarmee de sterkste afname ooit.

Die 4 procent is het gemiddelde over het hele jaar. Op het hoogtepunt van de maatregelen is de uitstoot nog een stuk lager. In China nam de uitstoot op het heftigste punt van de crisis zelfs af met 25 procent en is die nog altijd lager dan voor de uitbraak. In Europa lijken we nu op hoogtepunt van de lockdown te zitten.

20 miljoen ton in Nederland

Ook in Nederland is de CO₂-uitstoot een stuk lager, zegt Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool. Zo wordt zo'n 10 procent minder stroom verbruikt en wordt er veel minder vervoerd. In totaal zou de crisis dit jaar een vermindering van bijna 20 miljoen ton CO₂kunnen veroorzaken, vooral door de vermindering van het wegverkeer.

De totale CO₂-uitstoot van Nederland is zo'n 200 miljoen ton per jaar, blijkt uit cijfers van het CBS.