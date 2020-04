Presidentskandidtaat Joe Biden beschuldigd van aanranding

Reade (56) stapte vorige week naar de politie en doet nu haar verhaal in verschillende media. Ze is één van de acht vrouwen die vorig jaar naar buiten traden en zeiden dat Biden ze had geknuffeld, gekust of aangeraakt en dat zij zich daardoor ongemakkelijk voelden.

Persoonlijke ruimte

Niemand beschuldigde hem destijds van aanranding. Biden reageerde destijds met een videoboodschap waarin hij beloofde 'veel bewuster' rekening te houden met de persoonlijke ruimte van mensen.

Bij de aanstaande presidentsverkiezingen zal Biden het namens de Democraten opnemen tegen Donald Trump.