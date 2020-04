390 euro boete na optreden op de stoep voor zieke Kyano (10): 'Dit kan toch niet?'

Samen met zijn vader en een geluidsman treedt hij ongeveer een halfuurtje op, op de stoep bij Kyano. "We hielden afstand. Alleen Kyano was buiten met zijn vader en moeder en er stonden wat buren te kijken, maar die bleven allemaal op hun eigen opritten."

Geluidsoverlast

Eén van de buren komt naar Kyano's vader om te klagen over geluidsoverlast. Die zegt op zijn beurt dat het optreden maar een halfuurtje zal duren. Even later komen politieagenten en volgt de bekeuring voor het overtreden van de coronamaatregelen. Kyano's vader krijgt de boete, omdat hij wordt gezien als organisator van het evenement. "We waren allemaal geschrokken en verbaasd", zegt Danny.