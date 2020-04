Moeder bezorgd: waarom geen mondkapje bij vaccineren kind?

Geen richtlijn

Maar het dragen van een mondkapje bij het geven van vaccinaties aan kinderen valt niet binnen de richtlijnen van het RIVM. "Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en in het bijzonder mondneusmaskers wordt buiten het ziekenhuis alleen geadviseerd in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg waar lichamelijk ernstig zieke of zeer kwetsbare personen worden behandeld of verpleegd", schrijft het RIVM in de richtlijnen.

Volgens het RIVM zijn er vervolgens in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg twee situaties waarin het dragen van een mondkapje nodig is. Ter bescherming van een medewerker wanneer een patiënt ervan wordt verdacht besmet te zijn, en andersom. Lisette hoopt met haar kritiek de discussie aan te zwengelen over de vraag of dat afdoende is.