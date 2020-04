Menselijke resten gevonden tijdens werkzaamheden in put Amsterdam

"Er waren werkzaamheden van een rioleringsbedrijf bij de put", zegt een woordvoerder van de politie. "Die mensen troffen iets verdachts aan en hebben ons ingeseind. We vermoeden dat het menselijke resten zijn, maar moeten nog verder onderzoeken."

Identiteit vaststellen

Volgens de woordvoerder hebben de resten er al even gelegen, ervan uitgaande dat het inderdaad om een lichaam gaat. "Onze prioriteit is het vaststellen van de identiteit van de persoon van wie de resten zijn. Daarna kunnen we pas kijken naar een doodsoorzaak."