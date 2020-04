Drie verdachten vast na mishandeling boa's in Rotterdam

De ambtenaren hadden ingegrepen omdat een te grote groep mensen zich had verzameld bij een voetbalvereniging in de wijk Charlois. Na het ingrijpen van de boa's vertrokken de meesten, maar een 32-jarige man bleef achter, hoestte in de buurt van een boa en ging er vervolgens vandoor.

Slaan

Toen de man even later werd aangehouden, bemoeiden omstanders zich ermee. Een 40-jarige man uit Vlaardingen beledigde de boa's en dreigde te slaan. Een 38-jarige Rotterdammer haalde vervolgens daadwerkelijk uit. Beide mannen werden aangehouden.