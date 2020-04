Bosbranden Tsjernobyl: 'Radioactieve deeltjes slaan lokaal neer'

Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt de situatie goed in de gaten. Dit gebeurt door het Landelijk Meetnet Radioactiviteit (LMR). Dat meetnet werd geopend in 1990, vier jaar na de ramp in Tjernobyl.

Geen verhoogde radioactiviteit

Bij een ongewone meetwaarde wordt er automatisch gewaarschuwd. "We hebben tot nu toe nog helemaal niets gevonden", zeggen Lars Roobol en Herman Schreurs, de stralingsdeskundigen van het RIVM. "De radioactiviteit is zo laag dat er niets te meten is."