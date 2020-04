Welke landen versoepelen hun corona-maatregelen? Bekijk het hier

In onze buurlanden gelden de maatregelen in elk geval tot eind april of mei, maar het zit er dik in dat deze nog verlengd zullen worden. In alle landen geldt dat de maatregelen heel geleidelijk worden versoepeld. Mocht het aantal besmettingen toch weer te snel toenemen, dan kunnen ze weer opnieuw worden ingesteld.

In Oostenrijk gaat dat bijvoorbeeld met tussenpozen van twee weken: eerst gaan kleine winkels open, over twee weken volgen parken, weer twee weken later mogen grotere winkels ook open. Bij elke stap wordt gekeken of de epidemie genoeg is ingedamd.