Bernie Sanders stapt uit de race om presidentschap Verenigde Staten

Democraat Bernie Sanders (78) stapt uit de race om het presidentschap in de Verenigde Staten. Dat maakte hij vandaag bekend in een verklaring. "Dit was een pijnlijke en moeilijke beslissing", zei hij vervolgens in een livestream.

Kort na de aankondiging sprak Sanders zijn achterban toe via een livestream op zijn website. "Ik zou willen dat ik beter nieuws had", zei hij. "Het voelt niet goed om in deze tijd van crisis door te gaan met een campagne waarvan ik weet dat ik hem niet ga winnen." Er werd al langer verwacht dat Sanders zich zou terugtrekken. Hij verloor meerdere malen belangrijke onderdelen in de voorverkiezingen. Bovendien werden de voorverkiezingen inmiddels overschaduwd door de coronacrisis. De 77-jarige Joe Biden is nu nog als enige kandidaat over om het in de verkiezingen op te nemen tegen Republikein Donald Trump. De kans is dan ook groot dat hij voor de Democraten zal uitkomen. Wie gaat Trump proberen te verslaan? Zo werken de voorverkiezingen: Bekijk deze video op RTL XL Wie gaat het opnemen tegen Trump? Dat wordt bepaald tijdens de Democratische voorverkiezingen. Correspondent Erik Mouthaan legt uit hoe het werkt. Het is nu de bedoeling dat Biden zich in augustus officieel laat benoemen tot presidentskandidaat. Dat zou eigenlijk gebeuren op een conventie in juli, maar door de coronacrisis is dit verschoven. Het is nog de vraag hoe de presidentscampagne er uiteindelijk uit zal gaan zien. De presidentsverkiezingen staan gepland voor 3 november.