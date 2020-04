Personeel verpleeghuizen bang: 'We moeten mondkapjes hergebruiken'

De Jonge: verpleeghuizen worden hard geraakt

De verpleeghuizen worden hard geraakt door het coronavirus, zegt minister Hugo de Jonge tijdens het coronadebat. In zeker 4 op de 10 verpleeghuizen is er een coronabesmetting geconstateerd.

Minister De Jonge zegt voor een duivels dilemma te staan: aan de ene kant is de bezoekersregeling nu streng (bezoek is niet meer toegestaan) aan de andere kant kan het virus verwoestend toeslaan in de verpleeghuizen. "We kunnen ons daarom een soepelere bezoekersregeling niet veroorloven", zegt De Jonge. De minister ziet meer in creatieve alternatieven: zoals beeldbellen, of de mogelijkheid dat mantelzorgers kunnen inwonen bij hun naasten in de verpleeghuizen.

De Jonge zei dat de beschermingsmiddelen tot nu toe vooral naar de ziekenhuizen gaan, maar dat er inmiddels ook daarbuiten veel coronapatiënten zijn, zoals in de verpleeghuizen. Daarom komt er een verdeelmodel. "Maar ook dat model verdeelt de schaarste."