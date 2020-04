De vloek van de familie Kennedy: moord en dodelijke ongelukken

Chappaquiddick is een eilandje voor de kust van Massachusetts. In de zomer van 1969 rijdt Ted van een bruggetje het water in. Hij weet te ontsnappen uit de auto die op z’n kop gezonken is. Maar zijn passagier, de 28-jarige Mary Jo Kopechne, verdrinkt. Ted meldt zich pas na tien uur bij de politie. Ook hier zijn de omstandigheden nog steeds in nevelen gehuld. Maar zeker is dat Ted door dit incident geen president kon worden.