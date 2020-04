Coronaverpleegkundige: 'Misschien wordt de wereld hierna een beetje mooier'

Eerste herstel

Angelique is blij dat ze kan werken, thuis valt er met de sociale isolatie toch niet zoveel te doen. Ze loopt de hele dag volledig ingepakt in beschermende kleding. Dat is warm en de maskers zorgen voor striemen in het gezicht. "Maar dankzij die kleding loop ik, denk ik, meer risico op besmetting in de supermarkt dan in het ziekenhuis."

Er zijn ook lichtpuntjes: afgelopen week mochten de eerste mensen die aan het herstellen waren naar huis om daar verder op te knappen. "En misschien wordt de wereld een beetje mooier als dit virus voorbij is. Zijn we er meer voor elkaar en waarderen we de mooie dingen van het leven."