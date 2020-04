Hoor je dat (niet)? Stuk minder verkeerslawaai door coronavirus

Volgens Sensornet is het gemiddelde geluidsniveau in Nederland zo'n drie decibel lager dan in januari, voor de corona-pandemie Nederland bereikte. Dat klinkt niet als veel, maar het is een halvering van het geluid.

Het gaat dan om het gemiddelde van de hele dag. Op bepaalde momenten van de dag kan het verschil dus nog groter zijn. Of kleiner: als de buurman besluit dat thuisisolatie hét moment is om zijn gras eens uitgebreid te maaien of wat plankjes op te hangen, dan merk je natuurlijk weinig van de stilte.

Stil bij drukke wegen

Kijk je alleen naar verkeerslawaai, dan is het verschil nog een stuk groter, zegt Ron Maas van Sensornet. "Het verschil in verkeersgeluid is zo'n 6 à 7 decibel. Dat is echt een serieuze stap. Dat merken vooral mensen die in de buurt van grote wegen wonen."