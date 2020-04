Verdachten Ruinerwold blijven in voorlopige hechtenis

Het tweetal wordt onder meer verdacht van vrijheidsberoving van zes van de kinderen van hoofdverdachte Gerrit-Jan van D. (67). Het gezin verbleef op een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. De zaak kwam aan het licht nadat een van de kinderen in een kroeg in het dorp over de situatie had gesproken. Volgens justitie heeft Van D. volop hulp gehad van medeverdachte Josef B. De advocaat van B. had de rechtbank verzocht zijn cliënt al dan niet voorlopig op vrije voeten te stellen. De rechtbank ging daar niet in mee.

Moeilijk communiceren door hersenbloeding

Op de zitting vandaag bleek dat de vader van het gezin niet meer mee wil werken aan onderzoeken naar zijn psychische gesteldheid. Op de eerste pro-formazitting afgelopen januari had zijn advocaat zelf nog een verzoek ingediend voor een dergelijk onderzoek. Daarom was het opvallend dat Gerrit-Jan van D. nu weigert mee te werken. De rechtbank gaf expliciet aan dit te betreuren.

De communicatie met Van D. is moeizaam. Door een hersenbloeding enkele jaren geleden is hij niet meer in staat om te praten.