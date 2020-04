Kritiek neemt toe, maar de terrassen zitten in Zweden nog altijd vol

Andersom geldt het ook: het beleid van de regering geniet volgens Broomans traditiegetrouw veel steun. Een echte stakingscultuur is er volgens de professor bijvoorbeeld niet in Zweden. "Maar dat harmonieuze collectiviteitsgevoel begint langzaamaan wel wat te veranderen. Dat zagen we natuurlijk al bij de vluchtelingencrisis, en ook nu begint het te kenteren."

Kritiek

De kritiek op premier Löfven neemt namelijk toe. Zweden heeft in Scandinavië inmiddels het hoogste aantal geregisterde infecties (6830) en patiënten dat aan Covid-19 is overleden (401). Het plan van hoofd-epidemioloog Anders Tegnel is om het aantal besmettingen over een langere termijn te laten oplopen, om zo immuniteit op te bouwen.

Noorwegen, Finland en Denemarken zijn verbijsterd over de Zweedse maatregelen, vertelt Broomans. "Zweden is als het ware een eiland in Scandinavië. Ook veel Zweedse artsen en virologen roepen de regering nu op dit als een oorlogsituatie te zien en strengere maatregelen te nemen. Op sociale media verschijnen nu filmpjes van Zweedse ic-artsen. Dan zie je toch dat het heel ernstig is."