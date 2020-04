De hele wereld zit binnen, maar Nederland heeft nog best veel vrijheid

Drie keer minder naar park en strand

In bijvoorbeeld België, Italië en Spanje is de bewegingsvrijheid dan juist heel beperkt. Terwijl hier nog weleens een bezoeker valt waar te nemen, zijn de winkelstraten daar helemaal verlaten. Het bezoek aan parken en stranden is in die landen aan banden gelegd. Daardoor daalde het bezoek ervan in Italië en Spanje drie keer harder dan in Nederland.

Op elke 100 bezoeken aan supermarkten en apotheken in de weken vóór de crisis, zijn er nu nog maar 15 over in Italië. In Slovenië is het bezoek aan deze basisvoorzieningen zelfs met 92 procent gedaald.

Hoe anders is dat in Wit-Rusland, waar zelfs een stijging te zien is van zowel het bezoek aan de supermarkt als aan parken en stranden. Het is een van de weinige landen ter wereld die geen maatregelen namen tegen het coronavirus.

Hoe verplaatst Europa zich in coronatijd?

Aan de hand van data van Google is inzichtelijk hoeveel meer of minder bepaalde plekken bezocht worden. Voor deze cijfers is de huidige situatie vergeleken met de weken voorafgaand aan de coronacrisis.