Dagelijkse cijferregen RIVM, maar wat zegt die nou eigenlijk?

Op die dag werden door het RIVM 166 sterfgevallen gemeld door het coronavirus. In het groen zie je wanneer deze 166 mensen zijn overleden: de eerste van hen stierf al op 14 maart, het grootste deel van de patiënten overleed één of twee dagen voor de datum waarop zij werden meegeteld in het totaal aantal doden.

Dat komt omdat het RIVM de informatie soms met vertraging doorkrijgt van de GGD's. Hetzelfde speelt ook bij de cijfers van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Het is dus lastig op basis van de dagcijfers al een conclusie te trekken over de ontwikkeling van het aantal patiënten.

4. Hoe worden de cijfers samengesteld?

Zorginstellingen geven aan de verschillende GGD's door hoeveel besmettingen er zijn vastgesteld, en hoeveel patiënten er zijn opgenomen of overleden.

In Nederland zijn 25 GGD's, die elk in een eigen regio de zorg beheren. De GGD's geven de cijfers op hun beurt weer door aan het RIVM, die daarmee de landelijke cijfers vaststelt.

De cijfers van het aantal ic-opnames worden door de ziekenhuizen gemeld aan de stichting NICE. Ook deze cijfers worden weer doorgegeven aan het RIVM.

5. Kun je Nederland vergelijken met andere landen?

Dat is heel lastig. Om te beginnen hebben andere landen verschillend beleid als het aankomt op testen. Wordt iedereen getest, of maar een klein deel van de mogelijke besmettingen?

Ook is niet van elk land even duidelijk hoe actueel en betrouwbaar de cijfers zijn over het aantal patiënten of het aantal doden.

Bovendien zijn de cijfers vaak niet één op één te vergelijken, zonder de omstandigheden in het land te kennen. Zo hebben bevolkingsdichtheid en de leeftijdsverdeling van de bevolking invloed op de verspreiding, maar ook het gezondheidsstelsel en zelfs de cultuur van het land kunnen verschil maken.