China: afgekeurde mondkapjes waren niet voor medisch gebruik

China heeft gereageerd op de 600.000 mondkapjes die Nederland vorige week afkeurde omdat de kwaliteit onvoldoende was. Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken was vooraf duidelijk aangegeven dat de maskers niet voor medische doeleinden waren. Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

Wereldwijd zijn meer dan 50.000 mensen overleden aan het virus, zegt de website Worldometer

IC-verpleegkundigen luiden de noodklok: meer dan 2400 ic-bedden in Nederland is echt niet mogelijk

