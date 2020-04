Coronacrisis: wereldleiders zetten democratie (even?) buitenspel

Orbán heeft al een tweederdemeerderheid in het parlement, dus geniet al veel macht. Met de noodtoestand is hij uit op nog meer politiek gewin, vertelt Oost-Europa-deskundige Michiel Luining. "Toen bleek dat ook de oppositie bereid was om verregaande maatregelen te steunen, heeft Orbán ze als het ware gedwongen om toch tegen deze wet te stemmen. Vanwege de absurde voorwaarden - geen tijdslimiet, absurd hoge celstraffen - moet je als fatsoenlijke democraat wel tegen stemmen."

Luining stelt dat Orbán dat nu kan gebruiken: "Hij presenteert zich als daadkrachtige bestrijder van het coronavirus, terwijl de oppositie in een kwaad daglicht komt te staan."

Zelfcensuur

Amnesty International vult aan: "De forse celstraffen op het verspreiden van nepnieuws raken ook de laatst overgebleven vrije pers in Hongarije. Het zal een afschrikwekkende werking hebben. Kritische journalisten zullen vermoedelijk zelfcensuur plegen, of donoren zullen zich terugtrekken. Terwijl juist nu, in tijden van crisis, vrije informatie zo belangrijk is."