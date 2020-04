Fietser die in 2011 oogkas brak na botsing met paaltje, krijgt geld van gemeente

Dat zegt de advocaat van Donck, Frits Schirmeister. Donck heeft volgens hem nog altijd hoofdpijn van dat ongeluk. "Hij zit er toch mee. Deze uitspraak is een genoegdoening. Hij was erg blij dat we wonnen."

'Paaltje alleen rood en niet verlicht'

De rechtbank stelt dat de gemeente te weinig heeft gedaan om ongelukken op die plek te voorkomen. "Het ging in dit geval om een smal paaltje, waarbij de enige veiligheidsmaatregel eruit bestond dat het paaltje rood was en twee (al dan niet reflecterende) witte banen had", schrijft de rechtbank in het vonnis. "Het paaltje was niet verlicht en stond ook verder op een onverlichte locatie, waardoor het paaltje in het donker niet goed zichtbaar was."