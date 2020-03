Alexandra ziet Spanje nog verder op slot gaan: 'Je ziet veel meer politie'

Het coronavirus raakt inmiddels iedereen in Alexandra's omgeving. "Twee weken geleden kende ik nog niemand met het virus maar inmiddels kent iedereen wel iemand die ziek is geworden of in het ziekenhuis is beland. Iedereen is heel erg huiverig. Ik ga maar een keer in de week naar buiten om naar de supermarkt te gaan. Mensen lopen met grote bogen om elkaar heen."

Ic onder extreme druk

Spanje is met ruim 85.000 besmettingen inmiddels China voorbij, waar volgens officiële cijfers ruim 81.000 mensen besmet zijn geraakt. Het hoofd van het coördinatiecentrum voor Eerste Hulp in Spanje, Fernando Simon, waarschuwde dit weekend dat de intensive care-afdelingen vol raken. Ook al neemt de groei van nieuwe ic-patiënten wel af. Simon, die het gezicht is van de strijd tegen het coronavirus in Spanje, is maandag zelf positief op het virus getest.