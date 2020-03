Hongaarse premier heeft vrij spel dankzij omstreden coronawet

Zorgen over democratie

Er bestaan al langer serieuze zorgen over de democratische rechtstaat in Hongarije. Kritische geluiden zouden door Orbán de mond worden gesnoerd. Het gaat dan om de vrije pers, het onderwijs en onafhankelijke rechters. Ook het harde anti-migratiebeleid van Orbán zorgt voor veel kritiek van mensenrechtenorganisaties.

Het Europese Parlement zette daarom in 2018 een unieke stap: het riep voor het eerst op tot een artikel 7-procedure. Die strafprocedure kan er uiteindelijk voor zorgen dat Hongarije in Europa zijn stemrecht verliest. Het is nu aan de Europese leiders om daar over te beslissen, maar tot nu toe hebben die nog niet verder ingegrepen.