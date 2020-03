Veiligheidsregio's voorspelden tekort aan alles bij virusuitbraak

In een reactie laat het Veiligheidsberaad (de koepel van veiligheidsregio's) weten dat meerdere risico's aan bod komen in een risicoprofiel. "Van waterveiligheid in veiligheidsregio’s met veel havengebied tot natuurbrandbestrijding in veiligheidsregio’s met veel natuur."

Een woordvoerder vervolgt: "Een pandemie is onderdeel van het regionale risicoprofiel en daardoor zit er verschil in inschatting en aanpak per veiligheidsregio. Schat een veiligheidsregio in dat er een tekort is aan beschermingsmiddelen bij een pandemie, is het aan die veiligheidsregio om zich daarop voor te bereiden."

Het is overigens niet aan de veiligheidsregio's om die tekorten dan op te lossen. De crisis wordt landelijk gecoördineerd door de ministers.