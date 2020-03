'Overheid onnodig traag met aanschaf mondkapjes'

Aanbod genegeerd

Maar er is nauwelijks aanbod in West-Europa, omdat alle landen te kampen hebben met tekorten aan mondkapjes zeggen de ondernemers. En geen prioriteit geven aan partijen die nog uit China moeten komen betekent concreet dat er niks met de aanbiedingen van de zeven ondernemers is gedaan.

Een deel van die ondernemers heeft daarom zelf maar bestellingen in China geplaatst en de mondkapjes voor eigen risico naar Nederland laten overvliegen. Een daarvan is Martin van der Sluis van PlasmaMade. Zijn bedrijf maakt normaal gesproken luchtfilters voor machines. "Vanaf vorig week donderdag zijn we bezig gegaan in onze eigen fabriek om mondkapjes naar Nederland te gaan krijgen", zegt Van der Sluis. De eerste 30.000 kwamen gisteren vanuit China in Staphorst aan. De komende week verwacht hij er 40.000 stuks per dag te ontvangen.