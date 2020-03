Deze Nederlander zit in lockdown op een tropisch eiland: 'Mag niet weg'

Luxury prison

"Wij zijn nu druk bezig met dingen regelen voor we dichtgaan tot juli of augustus", zegt Seelen. Eind mei begint het regenseizoen. "En dan moeten alle loungesets, zonnebedden en parasols bedekt en opgeslagen zijn, anders kan je ze weggooien. En als wij drie weken de tuin niet bijhouden, hebben we een jungle."

Het personeel dat er nog zit, mag voorlopig niet van het eiland af. Maar het kan slechter. "In mijn positie spreek ik wel van geluk", zegt Seelen lachend. "Ik heb nog bier in m'n koelkast, ik kan nog het zwembad in. We zitten gevangen in een luxury prison", zegt hij lachend.

Wilson de volleybal

Een vertrekkend collega maakte de grap dat het complete personeel zó in de film Cast Away kon. "Daar konden we smakelijk om lachen", zegt Seelen. "Dus nu hebben we een eigen Wilson die iedere dag aanschuift bij de vergadering."

Wilson is een bekend type volleybalmerk. Toen Tom Hanks in de film Cast Away crashte en op een onbewoond eiland terecht kwam, beschilderde hij een volleybal zó dat het leek alsof de bal een gezicht had.