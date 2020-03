Verpleegkundige Chris over eerste corona-nachtdienst: 'Bizar, alsof het niet echt is'

"Ik baal straks enorm als ik 1 of 2 van jullie aan de beademing heb", riep een bezorgde anesthesioloog van de week naar ons. Het geeft aan hoe iedereen met elkaar meeleeft", vertelt Chris. "We krijgen de laatste tijd veel voor onze kiezen als verpleegkundigen. Vanuit het ziekenhuis wordt die balans goed bewaakt, dat is zo prettig. We doen dit samen."

Normaal gesproken werkt Chris op de recovery-afdeling van de operatiekamers in het Spaarne Gasthuis in Haarlem. Maar sinds vorige week worden de verpleegkundigen voor alle diensten ingezet. Zeker op de intensive care zijn alle handen welkom.

Familie mag niet meer mee

"Eerlijk gezegd wist ik niet wat me op de eerste nachtdienst te wachten stond", vertelt Chris. Een collega die net klaar was met haar dienst waarschuwde haar: "Bereid je voor, het is druk, er komen alweer nieuwe opnames aan."

"Via de 'schone' lift liep ik naar de ic. Het was een nachtdienst en dus donker. Zelfs de looproute wordt bepaald. Bij de schuifdeuren moest ik me al omkleden. Muts en FFP2-masker op voordat ik de gang op ga.

Ik had een vreemd gevoel, ik kan het niet omschrijven. Ik zag patiënten liggen aan de beademing, op hun buik of rug. Ik zag mijn collega's met hun beschermende kleding aan deze patiënten verzorgen. Er heerste een rustige sfeer, maar mijn collega's waren alert. Er wordt keihard gewerkt."