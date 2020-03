UMC Utrecht start groot onderzoek naar coronamedicijnen

600 patiënten

De bedoeling is dat in totaal zo'n zeshonderd patiënten in meerdere Nederlandse ziekenhuizen gaan deelnemen aan het onderzoek. Het wachten is nog op toestemming van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC). De verwachting is dat die later deze week komt en dan kan het onderzoek van start.

Het gaat om bestaande antivirale middelen die zijn ontwikkeld tegen Ebola, HIV/Aids en MS. Het gaat om de middelen remdesivir, lopinavir en ritonavir, interferon en hydroxy-chloroquine. Vier van de vijf patiënten krijgt een werkzame stof toegediend en de rest krijgt geen anti-viraal middel.