Corona in het dichtstbevolkte stukje land ter wereld: 'Voelt als het einde van de wereld'

In Gaza wonen gemiddeld 4000 mensen per vierkante kilometer. In ons land zijn dat er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 504. Koens: "Mensen wonen bijzonder dicht op elkaar. Hele families in kleine woningen of zelfgebouwde huizen in vluchtelingenkampen. De medische zorg is er beroerd. Vaak ontbreekt het aan basale zorg en de hygiëne is er slecht. Dat maakt het allemaal extra vatbaar voor corona."