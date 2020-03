Social media vol met dezelfde oproep: 'Blijf thuis'

"Lieve volgers, binnen blijven is écht niet moeilijk. We kunnen dit. Als je nu gaat bootcampen ben je zo ontstellend dom dat 'n strak kontje je aantrekkelijkheid ook niet meer redt. Kom, wees eens lekker hard to get! Bijvoorbeeld voor een virus. Hou op andere mensen ziek te maken", schrijft Claudia de Breij op Twitter.

Kamervoorzitter geschrokken

Een ook voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib doet een oproep. "Het moet me van het hart dat ik er erg van schrik hoe (veel) mensen deze crisis lijken te onderschatten."