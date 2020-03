Lockdown leidt tot bizarre taferelen in Spanje: 'Mensen laten geit uit'

Het uitlaten van de hond heeft daarom deze dagen voor veel Spanjaarden een extra ontspannende werking. Al raden experts wel aan om de pootjes van de dieren bij thuiskomst te ontsmetten.

Op hondenfora wordt druk gespeculeerd over de vraag of er eigenlijk een tijdslimiet zit aan het uitlaten van de hond. Kan je niet gewoon een halve dag of langer met je hond door de straten banjeren zonder de nieuwe regels te overtreden?

Bizarre taferelen

Het hondenuitlaat-excuus heeft inmiddels al tot veel bizarre taferelen geleid. In Palencia werd een man aangesproken door de politie die op straat een speelgoedhondje achter zich aan sleepte. In Girona ging iemand met een geit aan een halsband de straat op. Anderen probeerden hetzelfde met varkens en vogeltjes. Het mag allemaal niet. Ook is het niet de bedoeling om dertig keer per dag de hond uit te laten, benadrukken de autoriteiten.