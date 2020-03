Corona en autistische stoornis: 'Quinten denkt dat hij ons kwijtraakt'

Kees slaapt er slecht van. Zo vervolgt hij in zijn brief:

“Afgelopen nacht heb ik geen oog dichtgedaan. Van de zorgen en angsten die me in de greep hielden. En me nog houden. Mijn ouders en ik doen er verstandig aan alleen erop uit te gaan voor de boodschappen. Met een flesje desinfecterende handengel bij ons. Verder gaan we nergens naar toe. Zelfs uit eten gaan in het pannenkoekrestaurant Strijland of Restaurant De Ruif laten we even voor wat het is. Ook zoeken we geen mensen op of vragen we kennissen op bezoek. Dit alles om ons leven te sparen.”