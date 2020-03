Schone lucht, minder vluchten en knallende kijkcijfers: ook dit is de coronacrisis

Naast het luchtverkeer is ook het wegverkeer aanzienlijk afgenomen. Adviesbureau Goudappel becijferde dat er afgelopen maandag bijna 40 procent minder verkeer op de Nederlandse rijkswegen reed. De ANWB ziet het terug in haar filekaarten.

"Het is alsof je op zondag rijdt. Vorige week was de filedruk al 30 procent minder door het advies om in Noord-Brabant thuis te blijven, nu is die helemaal naar nul", aldus Arnoud Broekhuis van ANWB Verkeersinformatie.

Je zou verwachten dat minder verkeer ook leidt tot minder ongelukken. Of dat zo is, wordt momenteel onderzocht. Feit is dat er ook de afgelopen dagen dodelijke verkeersongevallen zijn geweest. Het ging onder meer mis in Goirle, Raamsdonksveer, Tilligte en Groesbeek.

Wel drukte op digitale snelweg

De fysieke snelwegen mogen dan rustig zijn, dat geldt zeker niet voor de online infrastructuur. Bij het grootste internetknooppunt van Europa, AMS-IX in Amsterdam, zien ze een behoorlijke toename van het internetgebruik. Vooral in de middag. Een toename van 12 procent, die zich het best laat omschrijven als het thuiswerkeffect.