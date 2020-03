Huisarts wil vooral meer weten over beginstadium Covid-19: 'Beetje Russisch roulette'

Huisartsen zoals Den Exter krijgen hun informatie via het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) en het RIVM. Dan denk je: fijn, vastigheid, daar kun je van op aan. "Dat is ook zo, maar ook die informatie verandert geregeld", zegt Den Exter. Een voorbeeld: "Eerder waren alleen mensen uit bepaalde gebieden een risico, een dag later was iedereen een risico."

Online webinar

Het is begrijpelijk, vindt ook Den Exter, want het coronavirus is nieuw. Voor iedereen, ook voor artsen. Alle kennis die er is, wordt gedeeld, vanaf vanavond ook via een online webinar. De cursus wordt opgenomen en later ook nog aangeboden voor artsen die vanavond niet kunnen. Ook Den Exter zal de kennis tot zich nemen.