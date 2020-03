Artsen willen massaal bijscholing over corona

Ieder uur komen er 500 aanmeldingen bij, vertelt initiatiefnemer Richard Supheert aan Medisch Contact. In de bijscholing wordt volgens het blad onder meer gesproken over de manier waarop je als arts en huisarts in kan spelen op de snel veranderende situatie, en wat er in de komende maanden verwacht kan worden.

'Uit de hand gelopen'

Er waren veel vragen over het stellen van de diagnose, en daarom dacht Supheert aan dit idee. "Inmiddels is het een beetje uit de hand gelopen", zei hij.