Kerngezonde Robin (27) aan de zuurstof door corona: 'Ik was echt bang'

Robin Dijk (27) stond vorige week nog kerngezond op de piste, maar lag een paar dagen later aan de zuurstof in het ziekenhuis. Hij heeft het coronavirus en had de pech dat hij tegelijkertijd ook de griep had. "Ik kreeg geen lucht meer en was echt bang."

Woensdag werd Robin niet helemaal lekker. Skigebied Mayrhofen in Oostenrijk waar hij op dat moment was, was nog geen risicogebied. Robin dacht dan ook dat hij gewoon een griepje had. "Ik ging vroeg naar bed en de volgende ochtend stond ik na een goed ontbijt weer op de piste. Na een paar afdalingen haakte ik af." Robin werd alsmaar zieker. Koorts, rillen, hoesten, hij besefte dat hij alle symptomen van het coronavirus had en belde een dokter. "Die zei meteen: 'Je moet nu niet zoals iedereen denken dat je corona hebt. Je bent jong en fit. Waarschijnlijk heb je gewoon een griepje'." 'Ik hoestte bloed' De situatie ging van kwaad naar erger en Robin en zijn vrienden besloten naar huis te gaan. De eerste nacht thuis verliep redelijk, tot hij zondagochtend ineens bloed ophoestte. "Ik schrok me kapot", zegt hij. Zijn huisarts probeerde hem gerust te stellen. Hij vertelde Robin dat het waarschijnlijk kwam omdat hij al zo lang aan het hoesten was. "Ik had mijn keel kapot gemaakt. Dat klonk best logisch", vertelt Robin. "Zodra ik benauwder werd moest ik opnieuw contact opnemen." Die avond kreeg Robin een gigantische hoestbui. "Ademen was ontzettend lastig. Elke keer als ik probeerde te inhaleren voelde ik hoe mijn keel dikker werd. Het zat vol slijm. Mijn ademhaling was ook ontzettend hoog." Het ging van kwaad tot erger, tot Robin het gevoel had dat hij geen lucht meer kreeg. "Ik lag in bed en ademde alsof ik 10 kilometer in 10 minuten had gelopen. Ik kreeg amper zuurstof. Dat was het moment dat ik 112 heb gebeld." Er liggen veel jongeren als Robin op de intensive care: "Ik denk niet snel dat ik doodga, maar nu schoot het wel door mijn hoofd. Mijn handen waren aan het tintelen omdat ik zo weinig zuurstof kreeg. Ik was echt bang." Uiteindelijk kwamen verplegers in beschermende pakken hem ophalen. Eenmaal in het ziekenhuis kreeg Robin direct zuurstof toegediend. Het werkte. "Vanaf dat moment ging het snel beter. Ik werd door iedereen goed geholpen en knapte op." Robin werd positief getest op corona, maar ook op de gewone griep. "Dat ik beide tegelijk had, was waarschijnlijk de reden dat ik zo ziek ben geworden." Gisteren kon Robin weer zelfstandig ademen, eten en drinken en mocht hij naar huis. Nu zit hij de komende twee weken in quarantaine. Dat is eenzaam, maar hij probeert er het beste van te maken. "Ik slaap en probeer zoveel mogelijk het dagritme aan te houden." Dat hij er nog niet bovenop is, blijkt. "Na het ophangen van de was ben ik bekaf." Wake-upcall Zijn nacht in het ziekenhuis was een wake-upcall voor Robin: ook jongeren kunnen ernstig ziek worden. "Je denkt dat het wel goed komt omdat je jong en vitaal bent. Dat is ook wat je overal leest, maar ik voelde me echt hartstikke slecht." Hij hoopt dan ook dat andere jongeren de maatregelen van het RIVM serieus nemen. "Blijf thuis en zorg voor jezelf en anderen." Dit zei minister-president Mark Rutte over de coronacrisis: "We staan voor een opgave van enorme omvang", zei Mark Rutte gisteravond. Hij hield een toespraak over de coronacrisis.